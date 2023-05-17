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Приметы и советы

Названы факторы, которые провоцируют повышение давления

Ирина Игнатенко
Общество
Названы факторы, которые провоцируют повышение давления
Фото: Pexels

Есть список факторов, провоцирующих повышение артериального давления. О них рассказал кардиолог Денис Соколов.

Так, давление может повыситься из-за перегрузок физического, а также психического характера, из-за сильного стресса. Также на самочувствие человека влияет смена погодных условий, чрезмерное употребление алкоголя, резкая отмена лекарств. Давление повышается при злоупотреблении соленой пищей, напитками, содержащими тирамин и кофеин.

Кардиолог посоветовал периодически измерять давление даже при хорошем самочувствии.

Он подчеркнул, что давление 140 на 90 мм рт. ст. даже при условии нормального самочувствия — это признак того, что работа сердечно-сосудистой системы нарушена, передает РИАМО.

В свою очередь терапевт Андрей Рябков рассказал, что опасность представляет не только повышенное, но и пониженное давление. Дефицит кислорода в крови, который возникает при гипотонии, негативно влияет на многие органы, в том числе мозг и сердце, передает Nation news.

Существует ряд болезней, протекающих в организме человека бессимптомно, которые могут привести к тяжелым последствиям. Об этом рассказала терапевт Светлана Куприна. Среди них специалист назвала гипертонию.

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