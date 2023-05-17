Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Большинство россиян поддержали запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года

Павел Иванов
Общество
Большинство россиян поддержали запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года
Фото: Pexels

Запрет на продажу любой содержащей алкоголь продукции молодежи до 21 года поддерживают 73 процента опрошенных россиян. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

— С инициативой согласны 37 процента россиян, что на 3 процента больше, чем в 2021 году, когда Минздрав уже выступал с аналогичным предложением, — говорится в результатах опроса сервиса Superjob.

Уточняется что еще 36 процентов считают, что необходимо вообще запретить продавать молодежи до 21 года не только крепкие напитки, но и вообще любой алкоголь. Лишь 16 процентов выступают против инициативы Минздрава. По словам респондентов, такой запрет не решит проблему, а лишь приведет к расширению «черного рынка».

По мнению 59 процентов респондентов, минимальный возраст, с которого в России может быть разрешена продажа алкоголя — 21 год. Действующую норму продажи с 18 лет поддерживают 24 процента и только 4 процента предложили продавать спиртное с 16 лет, передает ТАСС.

Как утверждает Superjob, сторонников продажи алкоголя с 16 и 18 лет больше всего среди респондентов моложе 34 лет. Тех, кто выступает за более поздний возраст — среди опрошенных старше 45 лет.

Также 16 мая член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года.

Алкоголь Опросы Молодежь
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте