Большинство россиян поддержали запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года
Запрет на продажу любой содержащей алкоголь продукции молодежи до 21 года поддерживают 73 процента опрошенных россиян. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.
— С инициативой согласны 37 процента россиян, что на 3 процента больше, чем в 2021 году, когда Минздрав уже выступал с аналогичным предложением, — говорится в результатах опроса сервиса Superjob.
Уточняется что еще 36 процентов считают, что необходимо вообще запретить продавать молодежи до 21 года не только крепкие напитки, но и вообще любой алкоголь. Лишь 16 процентов выступают против инициативы Минздрава. По словам респондентов, такой запрет не решит проблему, а лишь приведет к расширению «черного рынка».
По мнению 59 процентов респондентов, минимальный возраст, с которого в России может быть разрешена продажа алкоголя — 21 год. Действующую норму продажи с 18 лет поддерживают 24 процента и только 4 процента предложили продавать спиртное с 16 лет, передает ТАСС.
Как утверждает Superjob, сторонников продажи алкоголя с 16 и 18 лет больше всего среди респондентов моложе 34 лет. Тех, кто выступает за более поздний возраст — среди опрошенных старше 45 лет.
Также 16 мая член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал запретить продажу любого алкоголя молодежи до 21 года.