Врач Длин рассказал об опасности электросамокатов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Электросамокат — достаточно опасный вид транспорта, рассказал врач высшей категории Сергей Длин. По его словам, пострадать могут как их водители, так и пешеходы.

Врач пояснил, что этот вид транспорта очень неустойчивый, но при этом разгоняется до больших скоростей. Самокатчики зачастую могут прибегать к достаточно опасным и резким маневрам.

Чаще всего при попадании в ДТП пользователи самокатов получают черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы.

Длин подчеркнул, что при езде на самокате необходимо обязательно использовать шлем.

Он также добавил, что пешеходам нужно быть внимательными и не заходить на дорожки, которые отведены специально для самокатов, передает «360».

В конце апреля депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов призвал ужесточить ответственность водителей электросамокатов за ущерб пешеходам. По словам парламентария, электросамокаты — удобный, но опасный вид транспорта, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О правилах аренды самокатов, безопасной езде, ПДД и штрафах в 2023 году — в материале «ВМ».