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Три автомобиля сгорели на парковке у жилого дома на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Три автомобиля сгорели на парковке у жилого дома на западе Москвы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, улица Коштоянца, 47к1 Карта всех событий

На западе столицы во дворе жилого дома сгорели три автомобиля. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

По предварительным данным, пожар начался в ночь на среду на парковке у дома № 47, корпус 1, на улице Коштоянца. Один автомобиль сгорел полностью, еще два были повреждены огнем частично. Позже пламя перекинулось на стоящие рядом мусорные баки.

Как сообщил РЕН ТВ, местные жители видели около места происшествия подозрительного молодого человека в компании девушки. В качестве одной из версий произошедшего рассматривают поджог.

Другой автомобиль пострадал от огня в центре столицы. Во дворе дома на Тверской улице, под окнами Театра Моссовета, подожгли машину директора благотворительного фонда «Дар» Полины Левиной. По предварительным данным, преступление могли совершить соседи женщины из-за личной ссоры.

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