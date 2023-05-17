Новостройки премиум-класса за год подорожали в Москве

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За год средняя цена новостроек премиум-класса выросла на 23,5 процента. Сейчас она составляет 87,7 миллиона рублей. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в департаменте аналитики компании «Бон Тон».

По их словам, за год объем в старых границах столицы предложения жилья премиум класса увеличился в два раза и составил 223 тысячи квадратных метров и 2,1 тысячи квартир.

— За год средняя цена квартиры выросла в Западном административном округе (ЗАО) — на 29,6 процента, — сказала управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

По ее словам, это произошло за счет роста строительной готовности проектов. Так доля предложения на заключительной стадии выросла на 53 процента. Помимо этого, выросла и средняя площадь реализуемых квартир с 92 квадратных метров до 100 квадратных метров, передает газета «Известия».

Уточняется, что самый доступный округ по стоимости 1 квадратного метра в таких новостройках — Северо-Восточный административный округ (СВАО) и составляет 432,9 тысячи рублей при средней цене лота 27,1 миллиона рублей.

Цветкова отметила, что в дальнейшем на динамику стоимости квартир премиум-класса будет влиять несколько факторов, такие как рост стадии строительной готовности проектов, виды отделки помещений, а также количество проектов жилья премиум-класса на рынке. Однако в ближайшей перспективе стоимость сохранится на прежнем уровне, без резких падений или скачков вверх

Тем временем число сделок по продаже квартир по договоренности в столице снизилось до 10 процентов