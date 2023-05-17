Посетительница московского ресторана отказалась платить по счету и напала на полицейского

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, проспект Мира, 124к4 Карта всех событий

На северо-востоке столицы посетительница ресторана отказалась платить по счету, после чего напала на сотрудников заведения и на полицейского. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

По предварительным данным, инцидент произошел в ресторане на Проспекте Мира, в доме № 124, корпус 4. Посетительница не захотела оплачивать счет, начала себя вести неадекватно и агрессивно по отношению к сотрудникам заведения, после чего те вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов попытались утихомирить 25-летнюю девушку, но она оказала сопротивление: начала кидаться в стражей правопорядка посудой, а после попыталась расцарапать одному из них лицо. Как сообщил Telegram-канал «112», дебоширку задержали.

Другое нападение на полицейского произошло на северо-западе Москвы. Задержанный мужчина, которого привезли в отделение, внезапно оказал сопротивление, набросился на сотрудника с кулаками, а после попытался выхватить у него автомат.