Главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за утраты доверия

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Генерального директора центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова уволили в связи с утратой доверия. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринатом Максютовым стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов, — говорится в сообщении.

Несмотря на это, центр продолжает выполнять намеченные планы по научной работе, передает РИА Новости.

13 апреля суд арестовал заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову на два месяца по делу о взятке. Она регулярно получала вознаграждения от предпринимателя за то, что не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения об отсутствии юридических лиц на одном из адресов.