Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за утраты доверия

Лейла Алиева
Происшествия
Главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за утраты доверия
Фото: РИА Новости

Генерального директора центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова уволили в связи с утратой доверия. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринатом Максютовым стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов, — говорится в сообщении.

Несмотря на это, центр продолжает выполнять намеченные планы по научной работе, передает РИА Новости.

13 апреля суд арестовал заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову на два месяца по делу о взятке. Она регулярно получала вознаграждения от предпринимателя за то, что не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения об отсутствии юридических лиц на одном из адресов.

Роспотребнадзор Законы Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте