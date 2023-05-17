Фестиваль «Петровские ассамблеи» пройдет в Петербурге 28 мая

Фото: gov.spb.ru

В Петербурге 28 мая вновь пройдет фестиваль «Петровские ассамблеи». Впервые мероприятие состоялось в 2022 году. В этом году оно приурочено к 320-летию Петербурга.

Сообщается, что специально для фестиваля на «Газпром-Арене» будет сконструирована сцена высотой 28 метров. Здесь выступят популярные российские исполнители. Будет использовано современное звуковой и световое оборудование.

Театральный режиссер и сценограф Виктор Крамер, один из создателей прошлогоднего фестиваля, отметил, что Петербург славится своими масштабными культурными мероприятиями: фестивалями, концертами под открытым небом, уникальным праздником выпускников.

— Постараемся отмечать День города не хуже, чем это делал его основатель Петр Первый, который умел праздновать красиво! — приводит газета «Петербургский дневник» слова Крамера.

Ранее стало известно, что фестиваль в честь Дня молодежи в Петербурге пройдет в Приморском Парке Победы 24 июня. Посетителям расскажут о карьерных и образовательных возможностях, будут организованы активности по разным тематикам, передает издание argumenti.ru.

В пятницу, 19 мая, в Москве завершится первый Международный студенческий статистический фестиваль.