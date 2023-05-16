Первый Международный студенческий статистический фестиваль завершится в Москве 19 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 19 мая, в Москве завершится первый Международный студенческий статистический фестиваль.

Целью мероприятия является демонстрация достижений в сфере статистического образования стран СНГ, а также укрепление дружбы и сотрудничества в международной студенческой среде.

В мае — июне в Москве пройдет молодежная программа «Округа. Вузы», в рамках которой студенты-участники займутся разработкой собственных проектов для города. В рамках программы участникам предлагается пять направлений, связанных с технологичным, творческим, туристическим, спортивным или патриотическим развитием.

Правительство столицы продолжает поддержку передовых технологий и проводит активную работу по внедрению разработок в сферу образования, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На сегодняшний день в столице работают 349 стартапов и 83 технологические компании, чьи разработки используют учащиеся для освоения новых знаний.

Недавно столичные колледжи, подведомственные департаменту образования и науки, пригласили школьников на дни открытых дверей. Так, 18 мая в 15:30 свои двери откроет образовательный комплекс «Юго-Запад», где гостям расскажут о разработке электронных устройств и систем.