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Мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке на востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Алымова улица Карта всех событий

На востоке столицы мужчина помог сыну избить ребенка на детской площадке. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

По данным источника «Вечерней Москве», конфликт произошел на одной из детских площадок на улице Алымова 15 мая. Два мальчика поссорились из-за того, что один не пропустил другого на горку.

После этого отец обиженного ребенка, находившийся рядом, схватил агрессора, а сын начал его бить. Избиение не прекратилось и после того, как ребенок упал. Через некоторое время мать пострадавшего заметила произошедшее и пришла мальчику на помощь.

Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга, а также с травмами живота и синяками. Врачи зафиксировали побои, а родители пострадавшего обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другое избиение ребенка произошло в Азербайджане. Тренер по дзюдо и самбо забил воспитанника до смерти во время тренировки.

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