Бывшего подмосковного депутата осудили на 5,5 года по делу о коммерческом подкупе

Фото: shutterstock

Бывшего депутата Совета депутатов городского округа Дубна признали виновным по делу о коммерческом подкупе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 17 мая.

По ее словам, подсудимый работал техническим директором предприятия и получил от представителей компании-поставщика 450 тысяч рублей за содействие при погрузке и отгрузке продаваемых автомобилей.

Дубненский городской суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам и семи месяцам колонии общего режима.

Другого депутата обвинили в преступной деятельности в Приморском крае. Депутат местного законодательного собрания был арестован по делу о получении взятки.