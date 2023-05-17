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Депутата заксобрания Алеко арестовали в Приморье по делу о взятке

Араз Салехов
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Депутата заксобрания Алеко арестовали в Приморье по делу о взятке
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Суд арестовал депутата законодательного собрания Приморского края Анну Алеко по делу о получении взятки. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы по региону.

Как передает ведомство, парламентария заключили под стражу до 15 июля. Ее обвиняют по статье УК РФ — «Получение взятки». Следственный комитет по Приморскому краю пока не комментировал дело в отношении Алеко, передает ТАСС.

Недавно суд приговорил бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы по обвинениям во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Максименко не может занимать должности на государственной службе в течение 11 лет, а также он лишен специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России» и госнаград.

В конце апреля в столице приговорили Анастасию Алексееву, экс-помощницу бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, к 12 годам колонии за взятки. Общая сумма незаконного гонорара составила примерно 5,8 миллиона рублей.

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