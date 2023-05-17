Путин: Россия рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках

Фото: Администрация президента РФ

Москва планирует в скором времени завершить подготовку соглашения между Россией, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом в среду, 17 мая, заявил российский президент Владимир Путин.

— Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север — Юг, — сказал он.

Между государствами будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшего сотрудничества, сообщает сайт Кремля.

Путин принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара. Российский лидер подключился по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

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