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Путин: Россия рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках

Араз Салехов
В мире
Путин: Россия рассчитывает на соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках
Фото: Администрация президента РФ

Москва планирует в скором времени завершить подготовку соглашения между Россией, Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры. Об этом в среду, 17 мая, заявил российский президент Владимир Путин.

— Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате, с участием азербайджанской стороны, соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север — Юг, — сказал он.

Между государствами будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшего сотрудничества, сообщает сайт Кремля.

Путин принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара. Российский лидер подключился по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

В чем выгода для России от создания общей экономической зоны в Прикаспийском регионе — в материале «Вечерней Москвы».

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