Путин поучаствовал в церемонии подписания договора о дороге Решт — Астара

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара. Российский лидер подключился по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

— Сегодня мы являемся свидетелями того, что эта идея, которая действительно имеет уже 20-летние корни, может быть, но эта идея начала воплощаться в жизнь наконец. Между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная линия протяженностью 162 километра, — сказал глава государства.

Путин отметил, что строительство дороги даст возможность наладить прямое и беспрерывное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута «Север — Юг».

С российской стороны соглашение подпишет министр транспорта Виталий Савельев, с иранской — министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш, сообщает сайт Кремля.

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