19FortyFive: США следует беспокоиться из-за ущерба от укрепления союза России и Ирана

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенным Штатам Америки стоит забеспокоиться из-за укрепляющихся отношений между Россией и Ираном. Об этом пишет 19FortyFive в понедельник, 15 мая.

— Стратегическое партнерство между Ираном и Россией представляет растущую угрозу для США, их союзников и партнеров в Европе и на Ближнем Востоке, — пишут авторы издания Джеймс Филлипс и Питер Брукс.

По их мнению, странам западного мира нужно предпринять шаги по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси, передает издание.

В начале апреля представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. Подписанные договоры касаются использования инфраструктуры для обучения пилотов и центров по ремонту и техобслуживанию самолетов.

Также Россия имеет достаточно тесные контакты с еще одной мусульманской страной — Турцией. Однако прошедшие президентские выборы могут изменить ситуацию на Анатолийском полуострове. Напомним, что одним из главных претендентов на пост президента Турции — Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Республиканскую народную партию. Как рвущаяся к власти турецкая оппозиция относится к России — в материале «Вечерней Москвы».