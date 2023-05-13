Что будет с отношениями между Россией и Турцией, если Эрдоган проиграет выборы — 2023

Фото: Zuma/TASS

14 мая в Турции пройдут президентские выборы. По их итогам к власти в стране впервые за 20 лет может прийти прозападный оппозиционный политик. Из-за этого отношения между Россией и Турцией могут серьезно ухудшиться — вплоть до введения санкций, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

Один из главных претендентов на пост президента Турции — Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий Республиканскую народную партию (РНП). Его выдвинул альянс из шести оппозиционных партий. По данным опросов, шансы Кылычдароглу на победу хоть и незначительно, но все же выше, чем у действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кылычдароглу уже отметился негативным высказыванием в адрес России, обвинив ее в «заговорах» и призвав «держать руки подальше от турецкого государства». По мнению экспертов, в случае если он придет к власти, российско-турецкие отношения ждет холодный душ.

— Не секрет, что турецкая оппозиция (и в частности Кылычдароглу) заражена крипторусофобией. На период избирательной кампании они прямо не заявляют о своей русофобии, а маскируют ее, чтобы не упустить голоса избирателей, которые позитивно относятся к России. А это, между прочим, почти 70 процентов населения Турции, — рассказывает «ВМ» политолог Фархад Ибрагимов.

Собеседник «ВМ» также напомнил, что среди сторонников Кылычдароглу — экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу. Именно этот человек, как считается, в 2015 году отдал приказ сбить российский истребитель Су-24 в небе над Сирией, после чего отношения между странами на время сильно ухудшились.

— Давутоглу — один из главных ястребов русофобии в турецкой политике, — уверен Ибрагимов.

Кроме того, РНП, как отмечает политолог, всегда искала поддержки на Западе — прежде всего в США и Великобритании. После прихода к власти Кылычдароглу и его сторонники могут ввести против России санкции, к чему западные политики не раз призывали Эрдогана, но тот всякий раз отказывался это делать.

— Если Вашингтон настойчиво попросит ввести антироссийские санкции, Кылычдароглу и его окружение пойдут на это, — считает Ибрагимов.

В свою очередь эксперт по Турции Яшар Ниязбаев также полагает, что после прихода к власти оппозиции вектор турецкой внешней политики изменится на 180 градусов в сторону Запада. Однако санкции со стороны Турции он считает маловероятным и нелогичным шагом.

— Сейчас на бизнесе с Россией и российских туристах Турция зарабатывает огромные деньги. Кроме того, страна получает скидки на газ и занимает выгодную позицию переговорщика в конфликте на Украине. Терять все эти возможности, идя на поводу у Запада, было бы глупо даже для Кылычдароглу, — отмечает Ниязбаев.

При этом оба собеседника «ВМ» подчеркивают, что в случае победы Кылычдароглу влияние Запада на Турцию значительно возрастет. Из-за этого отношения с Россией могут заметно ухудшиться всего за полгода.