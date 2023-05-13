Выборы в Турции — 2023: кто победит, дата, кандидаты, прогнозы

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В Турции 14 мая состоятся президентские выборы. Их итог повлияет на глобальную политику (журнал Economist и вовсе назвал эти выборы «важнейшими в 2023 году»), а также определит вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. О шансах Эрдогана сохранить свой пост и о том, как выборы в Турции повлияют на Россию, — в материале «Вечерней Москвы».

Кто борется за кресло президента Турции

Реальные шансы победить на выборах есть только у двух кандидатов — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Эрдоган находится у власти уже 20 лет. В разные годы он занимал должности премьер-министра (2003–2014) и президента (2014 год — настоящее время) Турции. И за свою политическую карьеру ни разу не проигрывал на выборах. Однако сейчас Эрдоган, как никогда, близок к тому, чтобы потерпеть первое поражение.

Его главный соперник Кылычдароглу возглавляет старейшую Республиканскую народную партию (создана основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком). Он был выдвинут альянсом из шести оппозиционных партий и, что важно, пользуется поддержкой двух крайне влиятельных политиков — мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мэра Анкары Мансура Яваша.

Первый тур выборов запланирован на 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, состоится второй тур, намеченный на 28 мая.

Сможет ли Эрдоган переизбраться

После катастрофического землетрясения, унесшего жизни десятков тысяч жителей Турции, авторитет действующей власти был подорван. Еще месяц назад считалось, что у Эрдогана почти нет шансов сохранить свою должность. Однако за последние недели ситуация изменилась.

— Шансы Эрдогана переизбраться на очередной срок высоки, — уверяет «ВМ» политолог Фархад Ибрагимов. — За последние дни он заметно укрепил свой рейтинг. В частности, в тех провинциях, в которых традиционно ранее проигрывал. Показательным стал грандиозный митинг в Стамбуле, на который пришли более миллиона его сторонников (речь идет о митинге 7 мая; сам Эрдоган заявил, что его посетило 1,7 миллиона человек — прим. «ВМ»).

Между тем соцопросы за 8–11 мая показывают, что шансы на победу у Эрдогана и Кылычдароглу примерно равны. Ниже представлены данные четырех исследовательских агентств о возможных результатах выборов в первом туре (проценты).

ORC: Эрдоган — 44,2, Кылычдароглу — 51,7;

GENAR: Эрдоган — 51,4, Кылычдароглу — 44,3;

Optimar: Эрдоган — 50,4, Кылычдароглу — 44,7;

Avrasya: Эрдоган — 44,2, Кылычдароглу — 51,3.

Опрошенные «ВМ» эксперты подчеркивают, что подобные опросы часто проводятся с большими огрехами и далеко не всегда отражают реальное положение дел. Так, в 2016 году на выборах президента США опросы показывали уверенную победу Хилари Клинтон, но в итоге президентом был избран Дональд Трамп.

При этом собеседники «ВМ» полагают, что наиболее вероятен сценарий, при котором оба кандидата наберут в первом туре менее 50 процентов голосов. По мнению Ибрагимова, действующий президент получит 49 процентов, Кылычдароглу — 45–46.

Однако, как именно распределятся голоса во втором туре, собеседники «ВМ» предположить затруднились.

— Будет второй тур, — уверен эксперт по Турции Яшар Ниязбаев. — Но что там произойдет, совершенно неясно. Такого опыта в Турции еще не было. И все зависит от слишком большого числа вводных: сколько в целом голосов наберет каждый из кандидатов в первом туре, как проголосует прокурдская партия, как штабы проведут кампании между турами и так далее.

По данным агрегированных опросов общественного мнения Poll of Polls (собраны газетой Politico), во втором туре победу одержит кандидат от оппозиции Кылычдароглу с 51 процентом голосов избирателей.

Как выборы в Турции повлияют на отношения с Россией

Собеседники «ВМ» считают, что исход выборов в Турции окажет существенное влияние на российско-турецкие отношения.

— При победе Эрдогана отношения между странами укрепятся, — уверен Ибрагимов. — Более того, разворот Турции на восток расширится, то есть страна продолжит и нарастит сотрудничество в евразийском пространстве. Прежде всего с Россией, Китаем и Индией.

Между тем победа Кылычдароглу, скорее всего, охладит отношения между Россией и Турцией. Оппозиционный кандидат уже отметился негативным высказыванием в адрес нашей страны, обвинив ее в «заговорах» и призвав «держать руки подальше от турецкого государства».

Как отмечает Ибрагимов, Кылычдароглу собрал вокруг себя «скрытых русофобов», которые ищут поддержку на Западе — в США и Великобритании. Получив власть, они могут ввести против России санкции именно под влиянием западных стран.

— В случае победы оппозиции внешняя политика Турции может измениться на 180 градусов. Кылычдароглу уже фактически пообещал больше сконцентрироваться на отношениях с Западом, а не с Кремлем, — заключил Ниязбаев.