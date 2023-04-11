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Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в авиации

Евгений Белоусов
В мире
Иран и Россия подписали меморандумы о сотрудничестве в авиации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил глава Организации гражданской авиации ИРИ Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Подписанные договоры касаются использования инфраструктуры для обучения пилотов и центров по ремонту и техобслуживанию самолетов, передает агентство ISNA.

Недавно, по данным СМИ, российская компания «Аэрофлот» впервые отправила самолет на ремонт в Иран.

Год назад против гражданской авиации России ввели беспрецедентные санкции. Крупнейшие производители самолетов Airbus и Boeing оборвали сотрудничество с авиакомпаниями из России, а зарубежные лизингодатели потребовали от них вернуть все арендованные лайнеры.

Несмотря на это, перевозчики смогли адаптироваться к новым реалиям, а правительство разработало программу развития авиаотрасли на ближайшие семь лет. О настоящем и будущем российской пассажирской авиации — в материале «Вечерней Москвы».

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