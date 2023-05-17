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Андрей Бочкарев: В Замоскворечье построят гостиничный комплекс

Павел Иванов
Город
Андрей Бочкарев: В Замоскворечье построят гостиничный комплекс
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Большая Татарская улица Карта всех событий

Новый гостиничный комплекс построят в Замоскворечье, его площадь составит 17,4 тысячи квадратных метров. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Гостиничный комплекс на 73 номера построят на территории бывшего завода «Геоприбор», который в 90-х перенесли за пределы городской черты, — рассказал он.

По его словам, проектным решением учтена малоэтажная застройка района Замоскворечье и комплекс будет состоять из двух корпусов переменной этажности — от трех до восьми этажей. Также будет построен подземный паркинг на 86 машино-мест. Гостиницу возведут по адресу улица Большая Татарская, владение 21.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко также добавил, что на первом этаже каждого блока корпуса В будут находиться стойка администрации с зоной ожидания, охрана, хранения велосипедов и колясок, а также мойки лап для собак.

Как сообщает Войстратенко, внешний облик новой гостиницы органично впишется в многовековой архитектурный облик Большой Татарской улицы. Фасады выполнят в классическом стиле, облицуют натуральным камнем — шлифованным известняком. Кроме того, прилегающую территорию благоустроят: будут высажены деревья и обустроены пешеходные зоны.

Также Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ на объектах гостиничной инфраструктуры.

15 мая стало известно, что в Замоскворечье построят общественно-деловой комплекс.

Строительство Андрей Бочкарев Район Замоскворечье
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