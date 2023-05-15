Андрей Бочкарев: В Замоскворечье построят общественно-деловой комплекс

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Дубнинская улица, 39 Карта всех событий

Общественно-деловой комплекс построят в столичном районе Замоскворечье. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Комплекс общей площадью 110,6 тысячи квадратных метров состоит их двух офисных башен высотой 24 и 25 этажей, объединенных общим двухэтажным стилобатом и подземным пространством. В настоящее время застройщик организовал строительную площадку и приступил к земляным работам, — сказал он.

На первых этажах объекта разместятся торговые галереи, входные зоны рецепции с турникетами, зоны ожидания с кафе, административные и технические помещения. Комплекс расположен по адресу улица Дубининская, владения 39–41.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что строгие прямоугольные объемы офисных башен дополнены элегантным закруглением внешних углов, что придает гармоничную обтекаемость.

В Южном административном округе оформили разрешение на ввод в эксплуатацию бизнес-центра DM Tower. Он располагается в Донском районе.

Помимо этого, в столичном районе Фили-Давыдково построят два корпуса общественно-делового центра. Его строительство даст возможность создать свыше 1,7 тысячи рабочих мест.