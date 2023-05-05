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Андрей Бочкарев: Бизнес-центр DM Tower сдали в эксплуатацию на территории Донского района

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: Бизнес-центр DM Tower сдали в эксплуатацию на территории Донского района
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Новоданиловская набережная, 10А Карта всех событий

В Южном административном округе оформили разрешение на ввод в эксплуатацию бизнес-центра DM Tower. Он располагается в Донском районе. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Площадь бизнес-центра составила около 41,3 тысячи квадратных метров. Он расположился по адресу Новоданиловская набережная, дом № 12. Всего в 18-этажном комплексе размещено 177 офисов.

— Офисный кластер на территории Даниловской мануфактуры разрастается. В новом комплексе созданы удобные площади для бизнеса. В городе появятся дополнительные рабочие места, а жители близлежащих жилых кварталов смогут пользоваться созданной сопутствующей инфраструктурой, в том числе объектами общепита, — рассказал Андрей Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что у здания предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, который сможет вместить 158 автомобилей.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что DM Tower завершает деловую застройку территории Даниловской мануфактуры, на территории которой введено 14 бизнес-центров. В новом объекте сформировано более 6500 рабочих мест.

В столичном районе Фили-Давыдково построят два корпуса общественно-делового центра, рассказал Андрей Бочкарев.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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