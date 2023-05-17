Пропускная способность Ледового дворца в Ясенево составит 4500 человек в день

Фото: Департамент строительства города Москвы

Ледовый дворец в районе Ясенево на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусская и Ясногорская достроят до конца года.

— Пропускная способность дворца составит 400 человек в смену, трибуны рассчитаны на 500 зрителей. Всего же в день Ледовый Дворец сможет принять порядка 4500 человек, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в ходе пресс-тура.

Как сообщил глава Департамента, готовность объекта на сегодняшний день составляет почти 90 процентов, строительство идет ускоренными темпами, основные строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года.

— Уникальность объекта состоит в том, что была просчитана математическая модель распределения потоков воздуха, чтобы создать комфортные условия как для спортсменов, так и для зрителей. Температура надо льдом для фигуристов и хоккеистов будет отличаться (для хоккеистов она будет чуть прохладнее), а для болельщиков температура пребывания в зоне ледовой арены составит 22 градуса, — отметил Рафик Загрутдинов.

Стоит отметить высокую степень инсоляции строящегося объекта. Масштабное витражное остекление обеспечит хорошую проводимость солнечного света, что поможет лучше воспринимать тяжелые физические нагрузки.

Площадь четырехэтажного Ледового дворца составит 20,7 тысячи квадратных метров. В свободное от тренировок время его смогут посещать все желающие.

В комплексе будут размещены универсальная ледовая арена 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест; тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров; два тренажерных зала; 10 хореографических залов; тренировочный зал 12 на 20 метров; зал акробатики 30 на 23 метра; реабилитационный блок с зоной водных процедур. Для посетителей также предусмотрена парковка на 108 машиномест.