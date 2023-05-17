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Приметы и советы

Минтруд предложил увеличить компенсацию за задержку зарплаты

Павел Иванов
Финансы
Минтруд предложил увеличить компенсацию за задержку зарплаты
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Министерстве труда разработали поправки в Трудовой кодекс. Благодаря им у работодателей станет больше оснований для выплаты компенсаций по задержке заработной платы. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что на сегодняшний день работодатель обязан выплачивать компенсацию только если зарплата была начислена, но не выплачена в срок. Но если же зарплату вовсе не начислили, то и компенсацию работник не получит.

— Поправки позволят повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно не доплатили работнику или не стали производить начисления, — сообщили в Минтруде.

К примеру, если работника восстановили в должности по решению суда, ему выплатят только задолженность по зарплате. Но компенсацию за задержку работник не увидит, так как зарплата все это время не начислялась. Теперь же работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда денежные средства должны были быть получены работником. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов правовых актов.

В правительстве обсуждается вопрос введения дополнительных мер, направленных на снижение уровня теневой занятости в РФ. Что такое черная зарплата и почему работник рискует в один момент оказаться без занятости и дохода, «Вечерней Москве» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

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