Упавший телевизор насмерть задавил двухлетнего мальчика в Уфе

Фото: СУ СК РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии скончался двухлетий мальчик после того, как на него упал телевизор. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома, где ребенок находился с няней. В какой-то момент на него упал телевизор, он полученных травм мальчик скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, передает сайт ведомства.

Другой ребенок умер в подмосковной Дубне. Мать оставила детей без присмотра, и один из них наполнил ванну горячей водой. Во время купания трехлетняя девочка скончалась.