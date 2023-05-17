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Прибыль банка «Открытие» по итогам первого квартала выросла до 17,6 миллиарда рублей

Михаил Петров
Общество
Прибыль банка «Открытие» по итогам первого квартала выросла до 17,6 миллиарда рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российские банки заработали в первом квартале текущего года почти 900 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. Среди тех, кто закрыл квартал с чистой прибылью, уверенно держится Банк «Открытие». В пресс-службе банка рассказали «ВМ» более подробно, с какими показателями банк закрыл первый квартал 2023 года.

Как сообщили в банке, согласно данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка в первом квартале 2023 года увеличились на 30 миллиардов рублей, достигнув в целом 3,4 триллиона рублей. Чистая прибыль составила 17,6 миллиарда рублей.

Кредитный портфель банка увеличился на 77 миллиард рублей, или вырос на 3 процента, достигнув 2,6 триллиона рублей. Портфель кредитов юридических лиц вырос на 11 процентов, дойдя до верхней планки 1,7 триллиона рублей, физических лиц — на 2 процента, достигнув 752 миллиардов рублей.

По сообщению пресс-службы банка, объем средств клиентов стабилен и составил на 1 апреля 2023 года 2,5 триллиона рублей. При этом средства юридических лиц сократились на 3 процента, упав до 1,3 триллиона рублей, а средства физических лиц наоборот увеличились на 2 процента, достигнув верхней планки в 1,1 триллиона рублей.

В настоящее время банк с большим запасом выполняет нормативы достаточности капитала Н1.0, имея 16,3 процента против 16,1 процента на конец 2022 года.

Напоминаем, что с 23 декабря 2022 года банк входит в состав Группы ВТБ.

Справка ВМ

Банк «Открытие» в настоящее время входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. Банк развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и другие. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА, «Эксперт РА» и НКР.

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