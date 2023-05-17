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Дожди и снижение температуры: синоптик Леус предупредил о резком похолодании в Москве

Иссалина Аюпова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
Дожди и снижение температуры: синоптик Леус предупредил о резком похолодании в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Последние дни в столице отметились по-настоящему летней погодой. Температура воздуха приблизилась к июньским значениям. Сохранится ли теплая погода в Москве до конца мая, «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, не стоит ждать, что жаркая погода продержится в столичном регионе до конца месяца. Уже в четверг москвичей ждет последний жаркий день:

— Столбики термометров поднимутся до 25–26 градусов. А уже в пятницу столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. Он отметится кратковременными дождями и заметно понизит температуру. В последний рабочий день в Москве на этой неделе ожидается от 18 до 20 градусов тепла.

Такая же погода в Москве сохранится в выходные — 20 и 21 мая. В субботу без осадков, а вот в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, предупредил синоптик.

Следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей, подчеркнул Леус:

— По климатическому характеру она будет близка к норме, но будут преобладать дожди. Это не может не радовать после такой засушливой погоды.

На возвращение высоких температур москвичи могут рассчитывать только в последние дни месяца, добавил синоптик.

Также в беседе с «ВМ» синоптик Александр Ильин рассказал о том, с чем связано аномальное тепло предстоящего лета. По его словам, жаркая погода от 30 до 38 градусов в столице ожидается из-за малооблачной погоды и блокирующего антициклона.

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