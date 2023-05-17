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Приметы и советы

Google начнет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет

Лейла Алиева
Общество
Google начнет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет
Фото: Unsplash

Google начнет удалять учетные записи, которыми не пользовались два года. Об этом в среду, 17 мая, сообщила вице-президент компании Рут Кричели.

— Начиная с этого года, если учетная запись Google не использовалась в течение как минимум двух лет, мы можем удалить учетную запись и ее содержимое, включая Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photo, — рассказал он.

Речь идет только о личных аккаунтах. Учетные записи школ и других организаций удаляться не будут. Нововведение заработает уже в декабре этого года, перед удалением пользователи получат уведомления, передает ТАСС.

Недавно американская корпорация Google продемонстрировала генеративную нейросеть Bard. Искусственный интеллект начнет свою работу в скором времени и будет поддерживать 40 языков, в том числе русский. По словам представителей компании, данная нейросеть в ближайшем будущем заработает более чем в 180 странах. Пока же Bard не работает в России, и о сроках запуска ее на территории РФ не сообщается.

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