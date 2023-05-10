Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Google объявила о поддержке русского языка в нейросети Bard

Евгений Жуков
Технологии
Google объявила о поддержке русского языка в нейросети Bard
Фото: Unsplash

Американская корпорация Google продемонстрировала генеративную нейросеть Bard. Искусственный интеллект начнет свою работу в скором времени и будет поддерживать 40 языков, в том числе русский.

По словам представителей компании, данная нейросеть в ближайшем будущем заработает в более чем 180 странах. Пока же Bard не работает в России, и о сроках запуска ее на территории РФ не сообщается. Также Google сделала Bard общедоступным, отказавшись от списка ожидания.

Помимо этого, на конференции Google I/O было сказано, что в ближайшие месяцы Google Bard будет интегрирован с нейросетью Adobe Firefly, позволяющей генерировать изображения по текстовому запросу. Презентация транслировалась на официальном YouTube канале корпорации.

Компания представила свой чат-бот Bard еще в феврале этого года. Тогда заявлялось, что его появление предназначено для конкуренции с аналогичной технологией ChatGPT, которую поддерживает Microsoft. Позже аналитики NewsGuard выяснили, что чат-бот Bard способен распространять контент, поддерживающий известные теории заговора.

Русский язык Искусственный интеллект Google
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте