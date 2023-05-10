Google объявила о поддержке русского языка в нейросети Bard

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Американская корпорация Google продемонстрировала генеративную нейросеть Bard. Искусственный интеллект начнет свою работу в скором времени и будет поддерживать 40 языков, в том числе русский.

По словам представителей компании, данная нейросеть в ближайшем будущем заработает в более чем 180 странах. Пока же Bard не работает в России, и о сроках запуска ее на территории РФ не сообщается. Также Google сделала Bard общедоступным, отказавшись от списка ожидания.

Помимо этого, на конференции Google I/O было сказано, что в ближайшие месяцы Google Bard будет интегрирован с нейросетью Adobe Firefly, позволяющей генерировать изображения по текстовому запросу. Презентация транслировалась на официальном YouTube канале корпорации.

Компания представила свой чат-бот Bard еще в феврале этого года. Тогда заявлялось, что его появление предназначено для конкуренции с аналогичной технологией ChatGPT, которую поддерживает Microsoft. Позже аналитики NewsGuard выяснили, что чат-бот Bard способен распространять контент, поддерживающий известные теории заговора.