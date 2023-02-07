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Приметы и советы

CNN: Google представил чат-бот на основе искусственного интеллекта Bard

Евгений Жуков
Технологии
CNN: Google представил чат-бот на основе искусственного интеллекта Bard
Фото: Pixabay

Компания Google представила новый чат-бот на базе искусственного интеллекта (ИИ) Bard, предназначенный для конкуренции с аналогичной технологией ChatGPT, которую поддерживает Microsoft. Об этом сообщил телеканал CNN.

— Bard стремится объединить широту знаний о мире с возможностями, интеллектом наших языковых моделей. Он использует информацию из интернета для предоставления качественных и актуальных ответов, — сказал глава компании Сундар Пичаи.

При этом он отметил, что новая технология будет доступна в «ближайшие недели». В материале CNN говорится, что Google приступил к разработке подобной технологии для создания эффективной конкурентной среды с корпорацией Microsoft, которая ранее инвестировала 10 миллиардов долларов в развитие чат-бота на базе ChatGPT, способного работать в диалоговом режиме и имитировать человеческий разговор.

В начале февраля Forbes сообщил, что сооснователь Google Сергей Брин подал запрос на доступ к программному коду в корпоративной системе. Запрос на доступ к коду Брин подал 24 января.

Источник издания пояснил, что бизнесмен попросил открыть ему доступ для работы над чат-ботом LaMDA, который был создан на основе искусственного интеллекта, способного имитировать речь для общения с людьми.

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