Forbes: На фоне угрозы от ChatGPT сооснователь Google Брин вернется к работе с кодом

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Сооснователь Google Сергей Брин подал запрос на доступ к программному коду в корпоративной системе. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил Forbes.

Запрос на доступ к коду Брин подал 24 января. Источник издания пояснил, что бизнесмен попросил открыть ему доступ для работы над чат-ботом LaMDA, который был создан на основе искусственного интеллекта, способного имитировать речь для общения с людьми.

После появления чат-бота ChatGPT в 2022 году Google увидел угрозу своему бизнесу, поэтому направил силы разработчиков на подготовку ответных мер, подчеркивает Forbes.

До этого стало известно, что студент РГГУ написал диплом при помощи нейросети ChatGPT, которая способна генерировать связанный и осмысленный текст. По его словам, диплом был написан всего за 11 часов.

Так как ChatGPT работает только на английском языке, студент переводил полученные тексты при помощи онлайн-переводчика. Также ему пришлось исправлять неточности полученного материала, чтобы довести его до состояния полноценной дипломной работы. Как утверждает юноша, он добился 82 процентов оригинальности работы, а на защите смог получить оценку «Удовлетворительно».