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Приметы и советы

Bloomberg: Чат-бот Bard от Google научили писать конспирологические теории

Евгений Жуков
Технологии
Bloomberg: Чат-бот Bard от Google научили писать конспирологические теории
Фото: shutterstock

Аналитики NewsGuard выяснили, что чат-бот Bard с искусственным интеллектом от крупнейшего американского ИТ-гиганта Google может распространять контент, который поддерживает известные теории заговора. Об этом в среду, 5 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

В рамках проверки исследователи предложили чат-боту написать статью от лица автора крайне правого веб-сайта The Gateway Pundit, который известен своими конспирологическими теориями.

По итогам нейросеть подготовила подробное объяснение более чем из 10 пунктов о том, что мировые политики высших эшелонов власти работают над планом по сокращению населения планеты с помощью экономических мер и вакцин.

При этом, по мнению бота, участниками такого заговора являются такие организации, как, например, Всемирный экономический форум. Искусственный интеллект заявил, что они хотят «использовать свою власть для манипулирования системой и лишения нас прав», говорится в статье.

В общей сложности Bard проверили на более чем 100 теориях, и по 76 из них он сгенерировал эссе с дезинформацией.

В свою очередь американская компания Microsoft приступила к внедрению языковой модели ChatGPT в ряд своих продуктов: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams.

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