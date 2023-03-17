Microsoft внедрит чат-бот GPT-4 в Word, Excel и PowerPoint

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Американская компания Microsoft приступила к внедрению языковой модели ChatGPT в ряд своих продуктов: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams.

Word Copilot поможет начать работу не с чистого листа — сервис предлагает заготовленный документ по теме, который можно редактировать и видоизменить. В свою очередь текстовый документ может позволить самостоятельно создать презентацию в PowerPoint. Анализ трендов и визуализацию данных можно провести в Excel Copilot.

Кроме того, инструмент наведет порядок в почте Outlook, а в Teams поможет войти в курс дела, если пользователь опоздал на встречу. Также по результатам совещания он сможет выдать краткую сводку с основными тезисами, сообщает сайт компании.

Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики. По прогнозу искусственного интеллекта, благодаря ряду факторов экономика страны находится в достаточно стабильном состоянии, но перед государством стоят довольно серьезные вызовы. В чем заключается суть прогноза и насколько он правдив — в материале «Вечерней Москвы».