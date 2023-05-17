Москвич одолжил у соседки три миллиона рублей и пропал

Фото: Unsplash

Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

Житель столицы одолжил у соседки три миллиона рублей, после чего перестал выходить на связь. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

По его словам, преступление произошло еще в 2020 году. Мужчина попросил у соседки три миллиона рублей в долг, якобы для того, чтобы завершить коммерческую сделку. Отдать деньги обещал через два дня. Женщина решила выручить знакомого и принесла ему необходимую сумму. После получения денег мужчина перестал выходить на связь. В связи с этим москвичка обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники правоохранительных органов выследили подозреваемого и задержали его на улице Большая Дмитровка. Им оказался 27-летний москвич. На момент поимки все деньги он потратил.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другой аферист обманул пенсионерку в Подмосковье. Женщину убедили, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, после чего доверчивая гражданка рассталась с 200 тысячами рублей.