Виновник смертельного ДТП в Серебряных прудах предстанет перед судом

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Вологодской области, который стал виновником смертельного ДТП в городском округе Серебряные пруды. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 17 мая.

По ее словам, мужчину обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По версии следствия, 5 января 2023 года он ехал по трассе Р-22 «Каспий» на своей иномарке JAC T6, и в какой-то момент вылетел на встречную полосу движения. Там мужчина столкнулся с тремя другими автомобилями. В результате ДТП погибли водитель одной из машин от полученных травм погиб на месте происшествия, а еще одна девушка позже скончалась в больнице.

На данный момент было собрано достаточное количество доказательств вины подозреваемого, в связи с чем уголовное дело передано в Серебряно-Прудский районный суд для рассмотрения по существу.

Другое смертельное ДТП произошло в столице 14 мая. Водитель автомобиля не справился с управлением на Варшавском шоссе и врезался в препятствие в районе дома № 128. Помимо него в машине находилось еще двое пассажиров. Всех троих госпитализировали, но шофер позже скончался в больнице от полученных травм.