Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей Народный календарь. Чем опасны семейные ссоры 19 мая Народный календарь. Как предугадать погоду в летний сезон, смотря на гусей 18 мая Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
Mash: ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка
Украинские военные впервые применили танки при обстреле Белгородской области. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал Mash.
Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого ВСУ выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.
По данным Mash, ранее украинские военнослужащие не приближались на танках так близко к государственной границе.
Недавно силы ПВО уничтожили и подавили над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Уточняется, что атака беспилотников произошла ночью 7 мая.
Эксклюзивы
Чем лучше заправлять окрошку Воздух в Москве стал вдвое чище за десять лет Синоптик Леус назвал последний жаркий день в Москве перед похолоданием Вассерман объяснил, почему выступил против законопроекта о «гуманной эвтаназии» бездомных животных Обыск без суда: чем грозит жителям России новая инструкция для ФСБ
Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей Народный календарь. Чем опасны семейные ссоры 19 мая Народный календарь. Как предугадать погоду в летний сезон, смотря на гусей 18 мая Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни Народный календарь. Какой напиток нельзя проливать 16 мая, чтобы избежать несчастья
Проще, чем кажется