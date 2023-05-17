Mash: ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка

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Украинские военные впервые применили танки при обстреле Белгородской области. Об этом в среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал Mash.

Машину подогнали к украинскому селу Бударки, расположенному на границе. После этого ВСУ выпустили 12 снарядов по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал.

По данным Mash, ранее украинские военнослужащие не приближались на танках так близко к государственной границе.

Недавно силы ПВО уничтожили и подавили над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Уточняется, что атака беспилотников произошла ночью 7 мая.