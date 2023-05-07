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Минобороны: Более 20 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над акваторией Черного моря

Полина Пашкина

Сюжет: 

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Минобороны: Более 20 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО над акваторией Черного моря
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Силы противовоздушной обороны России уничтожили и подавили над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что атака беспилотников произошла ночью.

— Средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — приводит слова Конашенкова ТАСС.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь и Крым. Один БПЛА потерял управление и упал в лесополосе, его обломки были найдены.

Еще два беспилотника сбили над поверхностью моря. Один из них силы противовоздушной обороны уничтожили в районе Херсонеса, а другой — со стороны Северного мола.

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