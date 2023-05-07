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Развожаев: ПВО отразили более десяти беспилотников ВСУ в Крыму и Севастополе

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Развожаев: ПВО отразили более десяти беспилотников ВСУ в Крыму и Севастополе
Фото: Unsplash

В ночь на воскресенье, 7 мая, силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что один дрон потерял управление и упал в лесополосе, обломки найдены, второй был сбит над морем около Херсонеса, третий — над морем со стороны Северного мола.

— Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников, — написал он в Telegram-канале.

6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над регионом силами ПВО была сбита баллистическая ракета, запущенная украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2». По его словам, никаких разрушений в результате атаки не было зафиксировано. Пострадавших также нет.

В этот же день советник главы региона Олег Крючков уже сообщал о работе ПВО в северной части Крымского полуострова.

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