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Приметы и советы

Баллистическую ракету сбили над Крымом силами ПВО

Евгений Жуков
Общество
Баллистическую ракету сбили над Крымом силами ПВО
Фото: Unsplash

Над Крымом силами противовоздушной обороны (ПВО) была сбита баллистическая ракета, запущенная украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Гром-2». Об этом в субботу, 6 мая, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, на данный момент никаких разрушений в результате атаки не было зафиксировано. Пострадавших также нет. В заключении Аксенов призвал общественность доверять «только проверенным источникам информации», написал политик в своем Telegram-канале.

За сегодня это не первый подобный инцидент. Ранее советник главы региона Олег Крючков уже заявлял о работе ПВО в северной части Крымского полуострова.

1 мая губернатор города Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотники совершили атаку на Севастополь, которую отбили силы флота.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Россия имеет достаточно средств защиты против участившихся атак беспилотных летательных аппаратов. К таким средствам относятся не только системы ПВО, но и различные устройства, которые отключают дроны противника и выводят их из строя.

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