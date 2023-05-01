Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников на город

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Беспилотные летательные аппараты начали атаку на Севастополь, которую отбивают силы флота. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде. Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности, — написал он у себя в Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил об одном сбитом беспилотнике на западе полуострова.

Аналогичная ситуация произошла ночью 24 апреля. Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражал атаку надводных беспилотников в Севастополе. Позже российская армия ликвидировала угрозу.

Также в Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Тогда на место происшествия оперативно прибыли все необходимые спецслужбы. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. Позже специалисты ликвидировали возгорание.

По словам Сергея Аксенова, Крым и Севастополь атаковали несколько украинских беспилотников. В результате инцидента жертв и разрушений не было.