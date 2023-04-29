Губернатор Севастополя сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

— Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован, — написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия остается дежурить команда специалистов. Также Развозжаев поблагодарил всех причастных к ликвидации возгорания.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Площадь пожара составляла почти тысячу квадратных метров. Около 10 часов утра возгорание было локализовано. Позже специалисты ликвидировали открытое горение в резервуаре с топливом.