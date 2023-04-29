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Развожаев сообщил, что нефтебаза загорелась в Севастополе после атаки беспилотников

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Развожаев сообщил, что нефтебаза загорелась в Севастополе после атаки беспилотников
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Севастополе горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания беспилотника, — написал он в Telegram-канале.

Глава Севастополя добавил, что на месте происшествия работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара составляет почти 1000 квадратных метров, пожару присвоен 4 класс сложности.

— По пострадавшим информация уточняется. Прошу сохранять спокойствие, — отметил Развожаев.

Видео: Telegram / Mash

25 апреля представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных БПЛА на бухту Севастополя стоит Киев. При этом он отметил, что целью упомянутой операции должны были стать исключительно военные объекты.

Ночью 24 апреля Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие. Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.

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