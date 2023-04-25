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Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинская разведка признала причастность к атаке на бухту Севастополя
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Представитель главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что за атакой надводных беспилотников на бухту Севастополя стоит Киев. Об этом он заявил во вторник, 25 апреля.

При этом он отметил, что целью упомянутой операции должны были стать исключительно военные объекты.

— Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновой сделкой, которая предусматривает украинские порты и гражданские порты, — приводит слова Юсова РИА Новости.

Он также добавил, что действующее военно-политическое руководство Украины придерживается международных обязательств, в том числе тех, которые касаются зернового коридора.

Ночью 24 апреля губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в городе. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие. Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.

22 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали в небе над регионом.

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