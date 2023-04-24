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Развожаев: Силы ППДО уничтожили один БПЛА, другой взорвался сам

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Развожаев: Силы ППДО уничтожили один БПЛА, другой взорвался сам
Фото: shutterstock

В понедельник, 24 апреля, со стороны Украины была предпринята попытка атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Сегодня, начиная с 3:30 была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам, — написал он в Telegram-канале.

Глава города добавил, что все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не пострадали.

— В городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, — отметил Развожаев.

До этого губернатор Севастополя сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в городе. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие.

22 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали в небе над регионом. Он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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