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Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Севастополе

Полина Пашкина
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Севастополе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты ликвидировали открытое горение в резервуаре с топливом на нефтебазе в Севастополе. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, возгоранию был присвоен четвертый, самый высокий ранг сложности.

— Были задействованы все силы МЧС по Севастополю, ресурсы Черноморского флота, прибыли пожарные расчеты из Республики Крым и пожарный поезд Крымской железной дороги. С ситуацией наши огнеборцы справились отлично, в очередной раз проявив мужество и профессионализм, — рассказал Развозжаев.

В настоящее время пожарные проводят проливку территории. На месте работают более 150 человек и 50 единиц техники, добавил Развозжаев в Telegram-канале.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров.

Около 10 часов утра возгорание было локализовано. Развозжаев спрогнозировал, что примерно в 18:00 оно будет полностью потушено.

Ночью 24 апреля Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие. Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.

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