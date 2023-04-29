Развожаев сообщил о локализации пожара на нефтебазе в Севастополе

Фото: администрация президента РФ

Пожар в Севастополе на нефтебазе локализован. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— Ориентировочно к 18:00 огнеборцы смогут полностью потушить возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары, — сказал он.

По словам губернатора, в тушении задействованы все силы МЧС по Севастополю. Он отметил, что ситуация находится под контролем, а необходимых средств достаточно для тушения возгорания, написал он в своем Telegram-канале.

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29 апреля стало известно, что в Севастополе горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров.

Ночью 24 апреля Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие. Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.