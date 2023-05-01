Силы ПВО сбили беспилотник на западе Крыма

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на западе Крыма беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в понедельник, 1 мая, глава полуострова Сергей Аксенов.

— На западе Крыма силами ПВО был сбит БПЛА. Наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно, — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

В Севастополе 29 апреля загорелся резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Тогда на место происшествия оперативно прибыли все необходимые спецслужбы. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров. Позже специалисты ликвидировали возгорание.

По словам Сергея Аксенова, Крым и Севастополь атаковали несколько украинских беспилотников. В результате инцидента жертв и разрушений не было.

Ночью 24 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие. Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.