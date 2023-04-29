Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на Крым и Севастополь

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Несколько украинских беспилотников атаковали Крым и Севастополь. Об этом в субботу, 29 апреля, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

— Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ, — сказал он.

Глава Крыма добавил, что в результате атаки жертв и разрушений нет. В своем Telegram-канале Аксенов попросил всех жителей соблюдать спокойствие.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров. Около 10 часов утра возгорание было локализовано. Позже специалисты ликвидировали открытое горение в резервуаре с топливом.

Ночью 24 апреля Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Он также призвал всех жителей сохранять спокойствие. Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.