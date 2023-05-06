Система ПВО сработала на севере Крыма

Фото: Unsplash

На севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 6 мая, сообщил советник главы региона Олег Крючков.

— На севере Крыма сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, — написал он в своем Telegram-канале.

1 мая губернатор города Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотники совершили атаку на Севастополь, которую отбили силы флота. Аналогичная ситуация произошла ночью 24 апреля, тогда Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников в Севастополе. Позже российская армия ликвидировала угрозу.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет достаточно средств защиты против участившихся атак беспилотников. К таким средствам относятся не только системы ПВО, но и различные устройства, которые отключают беспилотник от управления и выводят его из строя.