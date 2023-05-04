Какие системы защиты против беспилотников есть у России

Фото: shutterstock

Россия имеет достаточно средств защиты против участившихся атак беспилотников. К таким средствам относятся не только системы ПВО, но и различные устройства, которые отключают беспилотник от управления и выводят его из строя. Об этом «Вечерней Москве» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, одной из характерных особенностей украинского конфликта стало широкое использование БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «ВМ»).

— Это первая операция, где война дронов — одна из особенностей. Дроны применяются против разных объектов: бронетехники, хозяйственных объектов и др. И, конечно, они используются для разведки, — объяснил Дандыкин.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Украина накопила большое количество беспилотных аппаратов, в том числе импортных, и может применять их чаще, чем раньше. Однако Россия также активно использует беспилотники: например, барражирующие боеприпасы «Герань», «Ланцет» и другие аналогичные устройства.

Как отметил эксперт, против беспилотников придуманы разные меры противодействия. Одним из таких средств являются традиционные системы ПВО.

— Систем защиты от БПЛА много. Во-первых, это средства ПВО. Это могут быть и орудия, и пулеметы. Например, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» или зенитно-ракетный комплекс «Тор», — перечислил Дандыкин.

При этом у БПЛА есть своя специфика: они летают низко, малозаметны и трудноуловимы, поэтому главный упор в борьбе против дронов делается на антидроновые ружья и разнообразные системы радиоэлектронной борьбы, пояснил эксперт.

— Такие системы отсоединяют дроны от управления, лишают связи с оператором и сбивают с курса. Беспилотники превращаются в бесполезное железо и падают. В частности, системы радиоэлектронной борьбы были применены против двух аппаратов, прорывавшихся в Кремль, — подчеркнул специалист.

Подавляющее большинство беспилотников, которые Украина применяет против России, успешно сбивается, а российская армия постоянно совершенствует методы борьбы с БПЛА, заключил Дандыкин.