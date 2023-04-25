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Военный эксперт Подберезкин назвал уникальную особенность танка Т-14 «Армата»

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Военный эксперт Подберезкин назвал уникальную особенность танка Т-14 «Армата»
Фото: Александр Казаков/ Вечерняя Москва

Российская армия начала применение танков Т-14 «Армата» в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В чем преимущества российского танка и какая его главная особенность «Вечерней Москве» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, «Армата» является вершиной отечественного танкостроения. Одним из преимуществ данной модели — новейшие разработки внутри конструкции. В качестве главной особенности российской технологии эксперт выделил необитаемую башню.

— Это революционное решение, аналогов которому в мире нет. Суть в том, что весь экипаж танка — три человека — находится в бронированной капсуле, отделенной от боекомплекта, — сказал он.

Такая конструкция позволяет достичь феноменальной защищенности экипажа, подытожил Подберезкин.

Говоря о других уникальных системах «Арматы», специалист упомянул систему активной защиты «Афганит». В частности, от боевой машины отводятся противотанковые ракеты и ракеты с теплонаведением.

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